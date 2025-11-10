Очередь в морге Артёма: минздрав Приморья проведёт проверку информации

Публикации в социальных сетях жителей Артёма о длинных очередях на вскрытие в местном морге стали поводом для проверки со стороны министерства здравоохранения Приморского края — об этом сообщил портал VL.ru со ссылкой на представителей регионального минздрава.
Горожане подняли в популярных пабликах тему удлинившегося срока до похорон близких. По словам артёмовцев, если раньше прощание проходило примерно на третий день, теперь это время минимум удвоилось — например, тело, поступившее в морг в четверг, 6 ноября, должны будут вскрыть только на следующей неделе, в среду, 12 ноября.
В министерстве пояснили, что в артёмовском морге с кадрами всё в порядке — патологоанатомов хватает, а официальные жалобы от жителей пока не поступали. Но в любом случае в министерстве решили разобраться с ситуацией и взяли вопрос под свой контроль, чтобы проверить, как всё происходит на деле.
Сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы рассказали журналистам, что 6 ноября с просьбами о вскрытии к ним никто не обращался. Ритуальные агенты добавили: сейчас всё идёт по установленному графику, как и положено — за 3−5 рабочих дней, если документы правильно оформлены. По словам одного из них, к моменту публикации все необходимые бумаги на плановые вскрытия уже были поданы, и процесс идёт по установленным правилам.
Люди, работающие в похоронной сфере, предположили несколько вариантов того, почему родные умершего начали волноваться. Может быть, в лист ожидания их поставил не морг, а ритуальный агент, к которому они обращались. Не исключают и обычное недоразумение — далеко не все в шоковой ситуации воспринимают детали чётко. А кто-то вообще считает, что история с очередями могла возникнуть или разлететься в соцсетях случайно, без конкретных заявителей.