Воронежские ученые запатентовали уникальную солнечную сушилку для урожая

Новизна разработки воронежских ученых заключается в комбинированном подходе. Установка использует не только солнечное излучение, но и тепло отводимого воздуха, что повышает ее эффективность и экономичность. Внедрение таких технологий позволит аграриям значительно сократить издержки при заготовке сельхозпродукции.