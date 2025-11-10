Воронежские ученые запатентовали уникальную солнечную сушилку для урожая

Воронежский государственный аграрный университет им. Петра I получил патент на инновационную комбинированную гелиосушильную установку. Об этом сообщила в субботу, 8 ноября, пресс-служба Роспатента.
Разработка призвана решить одну из ключевых проблем агропромышленного комплекса — высокие энергозатраты на сушку и хранение урожая. Этот процесс критически важен для сохранения полезных свойств и свежести овощей и фруктов.
Новизна разработки воронежских ученых заключается в комбинированном подходе. Установка использует не только солнечное излучение, но и тепло отводимого воздуха, что повышает ее эффективность и экономичность. Внедрение таких технологий позволит аграриям значительно сократить издержки при заготовке сельхозпродукции.