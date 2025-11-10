Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские ученые запатентовали уникальную солнечную сушилку для урожая

Новая комбинированная установка от ВГАУ использует одновременно солнечную энергию и тепло отводимого воздуха.

Источник: Роспатент

Воронежский государственный аграрный университет им. Петра I получил патент на инновационную комбинированную гелиосушильную установку. Об этом сообщила в субботу, 8 ноября, пресс-служба Роспатента.

Разработка призвана решить одну из ключевых проблем агропромышленного комплекса — высокие энергозатраты на сушку и хранение урожая. Этот процесс критически важен для сохранения полезных свойств и свежести овощей и фруктов.

Новизна разработки воронежских ученых заключается в комбинированном подходе. Установка использует не только солнечное излучение, но и тепло отводимого воздуха, что повышает ее эффективность и экономичность. Внедрение таких технологий позволит аграриям значительно сократить издержки при заготовке сельхозпродукции.