В каких случаях казахстанцам могут заблокировать мобильную связь

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития утвердило поправки в правила оказания услуг связи для борьбы с мошенниками.
В частности, операторы связи должны на основании собственных антифрод-систем выявлять звонки и SMS с признаками мошенничества и уведомлять о них антифрод-центр Нацбанка, предоставляя всю информацию об абоненте, включая имя и фамилию, ИИН и абонентские номера, оформленные на абонента.
В то же время, если абоненты сообщают оператору, что к ним поступали звонки от мошенников, или если такую информацию им передаст антифрод-центр Нацбанка, то они должны в течение двух дней провести проверку этого номера.
Если информация о мошенничестве подтвердится, оператор должен приостановить услуги связи абоненту с этого номера и сообщить об этом в Нацбанк.
Также уточнены правила, по которым операторы будут оформлять более 10 номеров. Для этого абонент должен предоставить заявление с обоснованием и доказательствами необходимости иметь больше номеров, в котором будут указаны цели использования этих номеров.
Приказ министерства вступает в силу с 18 ноября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят ввести обязательную биометрическую идентификацию при оформлении абонентского номера.