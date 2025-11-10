Поезд Деда Мороза в четвертый раз подряд не приедет в Ростовскую область

Жителям Ростовской области ближайшее мероприятие доступно будет в Тамбове. На станциях, где поезд остановится, гостей ожидают развлекательные программы, а в крупных городах можно будет посетить салон поезда и посмотреть кукольное представление. Поезд Деда Мороза вновь не приедет в Ростов-на-Дону. В маршруте главного Деда Мороза России на эту зиму вообще нет южнороссийских городов. Расписание поезда обнародовала РЖД.
По информации компании, своё пятое, юбилейное, путешествие по России Дед Мороз начнёт 19 ноября во Владивостоке. Он побывает в 70 городах и прибудет в Великий Устюг аж 11 января. В Ростов-на-Дону поезд заезжал только перед СВО. Затем ещё пару лет сказочный состав посещал другие южнороссийские регионы, не заезжая в Ростов. А этой зимой юга России вообще нет на маршруте главного волшебника страны.