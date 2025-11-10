Поезд Деда Мороза в четвертый раз подряд не приедет в Ростовскую область

По информации компании, своё пятое, юбилейное, путешествие по России Дед Мороз начнёт 19 ноября во Владивостоке. Он побывает в 70 городах и прибудет в Великий Устюг аж 11 января. В Ростов-на-Дону поезд заезжал только перед СВО. Затем ещё пару лет сказочный состав посещал другие южнороссийские регионы, не заезжая в Ростов. А этой зимой юга России вообще нет на маршруте главного волшебника страны.