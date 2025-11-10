В Волгограде приставы отключили должника от газа за 70 тысяч рублей

Сотрудники Краснооктябрьского районного отделения судебных приставов города Волгограда помогли специалистам ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» и ООО «Газпром распределение Волгоград» получить доступ в квартиру должника для осмотра и фиксации контрольных показаний индивидуальных приборов учета, проверки газового оборудования и проведения работ по отключению жилого помещения от газораспределительной сети за неуплату.
Долг за потребленный ресурс у должника составляет порядка 70 тысяч рублей. Погашать задолженность волгоградец не хотел, несмотря на комплекс мер принудительного исполнения, и в результате ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с требованием к должнику обеспечить доступ сотрудников организации к месту врезки внутридомового газового оборудования для проведения работ по отключению от газораспределительной сети.
Исковое заявление было удовлетворено, однако добровольно исполнять решение суда собственник квартиры не захотел и продолжал копить долг за коммунальную услугу.
Судебный пристав-исполнитель направил в адрес должника постановление о возбуждении исполнительного производства, а когда тот проигнорировал законные требования — направил ему уведомление о назначении исполнительных действий по обеспечению доступа к газовому оборудованию.
В назначенное время под контролем судебных приставов специалисты газовых служб получили доступ в квартиру должника и отключили его от «голубого топлива».
Решение суда исполнено.
