В Волгограде приставы отключили должника от газа за 70 тысяч рублей

Долг за потребленный ресурс у должника составляет порядка 70 тысяч рублей. Погашать задолженность волгоградец не хотел, несмотря на комплекс мер принудительного исполнения, и в результате ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с требованием к должнику обеспечить доступ сотрудников организации к месту врезки внутридомового газового оборудования для проведения работ по отключению от газораспределительной сети.