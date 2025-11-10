В Красноярске пройдет Большой фестиваль профессий: школьники попробуют себя в деле

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на то, чтобы познакомить подростков с современным рынком труда и помочь им осознанно выбрать будущую профессию.
Во время фестиваля ребята смогут попробовать себя сразу в семи направлениях: инженерно-космическом, нефтегазовом, аграрном, креативном, педагогическом, золотодобывающем, а также в сфере сервиса и индустрии гостеприимства.
Профессиональные пробы проведут эксперты из техникумов, вузов и ведущих предприятий края. Сначала школьникам расскажут о сути выбранной профессии, а затем предложат выполнить небольшое практическое задание, которое поможет почувствовать специфику будущей специальности.
После этого участников ждут консультации педагогов-психологов, где они смогут проанализировать свой опыт, определить сильные стороны и наметить путь профессиональному самоопределению. На консультации приглашаются и родители.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут чемпионат компетенций, чемпионат корпораций и конкурс «ПрофСтарт» движения ЮниорПрофи. За победу в них будут бороться 273 финалиста отборочных этапов.
В этом году Большой фестиваль профессий проводится при поддержке Сибирского института развития креативных индустрий и входит в программу Российской креативной недели, сообщают в министерстве образования края.
Вход на мероприятие свободный.
12+