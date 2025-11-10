Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске пройдет Большой фестиваль профессий: школьники попробуют себя в деле

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 12 по 14 ноября в Красноярске, в МВДЦ «Сибирь» (павильон № 1), состоится Большой профориентационный фестиваль. Участниками мероприятия станут более двух тысяч школьников 6−11-х классов со всего Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на то, чтобы познакомить подростков с современным рынком труда и помочь им осознанно выбрать будущую профессию.

Во время фестиваля ребята смогут попробовать себя сразу в семи направлениях: инженерно-космическом, нефтегазовом, аграрном, креативном, педагогическом, золотодобывающем, а также в сфере сервиса и индустрии гостеприимства.

Профессиональные пробы проведут эксперты из техникумов, вузов и ведущих предприятий края. Сначала школьникам расскажут о сути выбранной профессии, а затем предложат выполнить небольшое практическое задание, которое поможет почувствовать специфику будущей специальности.

После этого участников ждут консультации педагогов-психологов, где они смогут проанализировать свой опыт, определить сильные стороны и наметить путь профессиональному самоопределению. На консультации приглашаются и родители.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут чемпионат компетенций, чемпионат корпораций и конкурс «ПрофСтарт» движения ЮниорПрофи. За победу в них будут бороться 273 финалиста отборочных этапов.

В этом году Большой фестиваль профессий проводится при поддержке Сибирского института развития креативных индустрий и входит в программу Российской креативной недели, сообщают в министерстве образования края.

Вход на мероприятие свободный.

12+