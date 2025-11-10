В Красноярске пройдет Большой фестиваль профессий: школьники попробуют себя в деле

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 12 по 14 ноября в Красноярске, в МВДЦ «Сибирь» (павильон № 1), состоится Большой профориентационный фестиваль. Участниками мероприятия станут более двух тысяч школьников 6−11-х классов со всего Красноярского края.