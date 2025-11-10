«Человек, опередивший свое время»: в Красноярске открыли мемориальный комплекс легендарного академика Михаила Решетнёва

«Результаты его трудов сегодня надежно охраняют нашу Родину. Вопрос развития космоса наша страна возводит в ранг национального приоритета. В рамках нового нацпроекта на берегах Енисея мы создаем национальный центр спутникостроения им. М. Ф. Решетнёва. Хочу поблагодарить всех, кто вложил душу, энергию, силу в создание этого памятника. Символично, что Михаил Федорович будет каждый день встречать студентов, напоминая, что пределы каждый закладывает себе сами, и нет ничего невозможного, если ты любишь дело, которое выбрал!».