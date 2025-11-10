«Человек, опередивший свое время»: в Красноярске открыли мемориальный комплекс легендарного академика Михаила Решетнёва

В Красноярске сегодня, 10 ноября, на площади Котельникова возле главного правобережного учебного корпуса Университета Решетнёва состоялся торжественный митинг по случаю открытия мемориального комплекса с бронзовой скульптурой легендарного академика — создателя первых в мире спутниковых систем Михаила Федоровича Решетнёва. Имя выдающегося конструктора университет носит с 1996 года.
Участие в торжественной церемонии принял губернатор Красноярского края Михаил Котюков, руководители университета, представители предприятий-партнеров вуза, представители научного и профессионального сообществ региона. В Красноярск на открытие мемориала своего отца приехала дочь Михаила Федоровича — Тамара Белова. Среди участников события был и автор комплекса — молодой красноярский скульптор Илья Царинный, для которого проект стал, по сути, дебютным.
Своим появлением мемориал обязан одному из студентов университета, высказавшему идею создания памятника Решетневу пару лет назад на конференции «Решетневские чтения». Идея была поддержана Ученым советом университета и, что особенно важно, — уже скоро инициатива нашла отклик и поддержку губернатора Красноярского края. Об этом напомнил в своем выступлении, открывая митинг, ректор университета Решетнёва Эдхам Акбулатов.
«Герой соцтруда, лауреат Ленинской и государственной премий, академик, выдающийся организатор производства, человек, опередивший свое время! Наш долг — сохранить память о таких людях, как Михаил Федорович Решетнёв. Память о тех людях, которые радикально изменили экономический ландшафт нашего региона на основе достижения научно-технического прогресса, это верный путь к развитию высокотехнологичных производств в нашей стране», — подчеркнул Акбулатов.
Значение технологического, научного наследия М. Ф. Решетнёва для региона и для всей страны отметил в своем выступлении глава региона Михаил Котюков.
«Результаты его трудов сегодня надежно охраняют нашу Родину. Вопрос развития космоса наша страна возводит в ранг национального приоритета. В рамках нового нацпроекта на берегах Енисея мы создаем национальный центр спутникостроения им. М. Ф. Решетнёва. Хочу поблагодарить всех, кто вложил душу, энергию, силу в создание этого памятника. Символично, что Михаил Федорович будет каждый день встречать студентов, напоминая, что пределы каждый закладывает себе сами, и нет ничего невозможного, если ты любишь дело, которое выбрал!».
О своем отце на митинге рассказала Тамара Белова, выступили также директор Института космических технологий ФИЦ КНЦ СО РАН, зампредседателя СО РАН, академик, соратник Решетнёва Николай Тестоедов, гендиректор АО «РЕШЕТНЁВ» Михаил Валов, соратник Решетнёва, один из бывших заместителей генерального конструктора Владимир Халиманович, бывший завкафедрой летательных аппаратов, на которой Решетнёв начинал работу в Заводе-Втузе Виктор Филатов. И у каждого нашлись свои слова о человеке, которого они знали лично, но который и для нового поколения решетнёвцев теперь станет ближе.
Церемония завершилась возложением цветом к подножию памятника под звуки любимой песни Михаила Решетнёва — «Надежда».