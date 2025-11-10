Главой Балахтинско-Новоселовского округа Красноярского края стал Виктор Аниканов

В Красноярском крае избрали главу Балахтинско-Новоселовского округа. Местную администрацию возглавит Виктор Аниканов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал первый заместитель главы региона Сергей Пономаренко. 10 ноября 2025 года депутаты совета рассмотрели кандидатуру и единогласно утвердили ее.
Кандидатура Виктора Аниканова была внесена на рассмотрение окружного совета депутатов губернатором края Михаилом Котюковым.
Ранее Виктор Аниканов был главой Балахтинского района. Эту должность он занимал с 2024 года.