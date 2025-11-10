Кому разрешат оформить пенсию раньше положенного возраста

С 2028 года Казахстан начнёт постепенно уравнивать пенсионный возраст для женщин и мужчин. Сейчас женщины выходят на пенсию в 61 год, но начиная с 2028-го, возраст будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев и к 2031 году достигнет 63 лет — как у мужчин.
В Едином накопительном пенсионном фонде напомнили, что существуют и другие основания для досрочного получения пенсионных выплат. Например, граждане с бессрочной инвалидностью I и II групп имеют право воспользоваться своими накоплениями полностью.
Работники, занятые во вредных и опасных условиях труда, могут оформить пенсию раньше. Для этого нужно достичь 55 лет и не менее семи лет перечислять обязательные профессиональные пенсионные взносы. Также право на единовременную выплату имеют иностранцы и лица без гражданства, покинувшие Казахстан на постоянное место жительства.
Размер ежемесячных выплат рассчитывается по установленной методике: сумма накоплений умножается на коэффициент 6,5%, затем делится на 12. В последующие годы выплаты увеличиваются на 5%. Например, если накопления составляют 6 миллионов тенге, ежемесячная выплата в первый год будет около 32 500 тенге, а во второй — уже 34 125 тенге. Если общая сумма накоплений меньше двенадцатикратного размера минимальной пенсии, деньги выплачиваются единовременно.
Подать заявление на получение пенсии можно через Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Там по принципу одного окна оформляются сразу три заявления: на базовую пенсию, на государственную по возрасту и на выплаты из ЕНПФ.
Граждане с инвалидностью I и II групп могут подать заявление лично, через сайт или мобильное приложение ЕНПФ, используя электронную цифровую подпись. После регистрации заявки средства перечисляются на счёт заявителя в течение десяти рабочих дней.