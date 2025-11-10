Кому разрешат оформить пенсию раньше положенного возраста

С 2028 года Казахстан начнёт постепенно уравнивать пенсионный возраст для женщин и мужчин. Сейчас женщины выходят на пенсию в 61 год, но начиная с 2028-го, возраст будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев и к 2031 году достигнет 63 лет — как у мужчин.