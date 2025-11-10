Создано устройство повышения нефтеотдачи при добыче без ручной установки

Повышение нефтеотдачи — важная задача для нефтяной отрасли, поскольку это позволяет продлевает жизнь месторождений и экономить природные ресурсы. Для повышения нефтеотдачи пластов в скважинах используют специальные сейсмические вибраторы, однако они имеют ряд недостатков. Один из них — это проблемы с закреплением на обсадной колонне — группе труб, которые спускаются при бурении скважины. Новосибирские ученые создали устройство, которое может крепиться на любой глубине обсадной колонны, включая наклонные и те, на которых есть криволинейные участки.