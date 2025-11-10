Создано устройство повышения нефтеотдачи при добыче без ручной установки

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые Института горного дела СО РАН разработали и запатентовали устройство, которое может устанавливаться на любую глубину скважины без ручного труда и позволяет повысить нефтеотдачу месторождений. Этого удается достичь за счет создания колебаний земной поверхности, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
Повышение нефтеотдачи — важная задача для нефтяной отрасли, поскольку это позволяет продлевает жизнь месторождений и экономить природные ресурсы. Для повышения нефтеотдачи пластов в скважинах используют специальные сейсмические вибраторы, однако они имеют ряд недостатков. Один из них — это проблемы с закреплением на обсадной колонне — группе труб, которые спускаются при бурении скважины. Новосибирские ученые создали устройство, которое может крепиться на любой глубине обсадной колонны, включая наклонные и те, на которых есть криволинейные участки.
«Предлагаемое решение может быть использовано для повышения нефтеотдачи нефтегазовых месторождений путем генерирования сейсмоколебаний в добывающей скважине в зоне продуктивного пласта и одновременной откачки из скважины обогащенной нефтесодержащей жидкости», — говорится в патентной документации.
Особенность разработанной конструкции в том, что она позволяет устанавливать сейсмический источник без ручного труда. Для этого устройство оснастили зажимными клиньями и электроприводом, который автоматически управляет захватами. Для координации работы всех частей используется программная система. Кроме этого, устройство решает проблему выемки источника для откачки нефтепродуктов. Таким образом, усовершенствованный скважинный сейсмоисточник не только создает колебания, но и сам надежно фиксируется в скважине благодаря автоматике, а еще может работать совместно с нефтенасосом.