В Байкальске умерла 101-летняя ветеран войны Вера Конькова

В Байкальске на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Вера Конькова. Родившись 10 ноября 1924 года в Воронежской области, она в годы войны служила в секретной воинской части, занимавшейся ремонтом военной техники и настройкой оптических приборов для танков. Об этом сообщает глава Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.
— За свой труд Вера Егоровна была удостоена Ордена Отечественной войны II степени и медалей «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». В воинской части она проработала до 1984 года, после чего переехала к дочери в Байкальск, — пишет в сети Василий Темгеневский.
Сегодня, в день своего 101-го дня рождения, Вера Егоровна ушла из жизни. Светлая память о ветеране навсегда сохранится в сердцах земляков.
