В Байкальске умерла 101-летняя ветеран войны Вера Конькова

— За свой труд Вера Егоровна была удостоена Ордена Отечественной войны II степени и медалей «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». В воинской части она проработала до 1984 года, после чего переехала к дочери в Байкальск, — пишет в сети Василий Темгеневский.