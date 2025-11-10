В лесах Хабаровского края официально завершился пожароопасный сезон

С 7 ноября в лесах, которые находятся в ведении Падалинского, Болоньского и Литовского лесничеств, отменен пожароопасный сезон. Это решение связано с приходом устойчивых зимних погодных условий. Установилась отрицательная температура воздуха, выпал и лег снег, из-за чего вероятность возникновения лесных пожаров значительно снизилась. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Однако, как сообщает краевое министерство лесного хозяйства, это не означает, что работа по охране лесов полностью прекращается. Специалисты лесной охраны продолжают следить за обстановкой с помощью специального оборудования и готовы оперативно отреагировать на любое возгорание, если оно все же произойдет.
Жителям региона напоминают, что даже зимой нельзя забывать о правилах безопасности в лесу. За их нарушение, например за разведение костров в неположенных местах, предусмотрены административные штрафы.
Если вы заметили в лесу пожар или дым, необходимо немедленно сообщить об этом по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны: 8 800−100−94−00.