В лесах Хабаровского края официально завершился пожароопасный сезон

Однако, как сообщает краевое министерство лесного хозяйства, это не означает, что работа по охране лесов полностью прекращается. Специалисты лесной охраны продолжают следить за обстановкой с помощью специального оборудования и готовы оперативно отреагировать на любое возгорание, если оно все же произойдет.