Все на лед: В Башкирии возьмут под общественный контроль хоккейные коробки

«У нас в детстве была старая коробка, и мы сами чистили снег, иногда нанимали машину. Сейчас на ее месте в Мелеузе построена новая шикарная площадка с пластиковыми бортами. Но она стоит и не используется, хотя школа готова заливать лед. Нужно поставить вопрос, есть ли потенциальные получатели благ. Хоккей — это вид спорта, если парни просто вышли поиграть — это одно дело. Если мы хотим серьезно заниматься, то нужен тренер. Те, кто занимается, должны платить за занятия», — сказал Хайдаров.