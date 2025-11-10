Все на лед: В Башкирии возьмут под общественный контроль хоккейные коробки

Как развивать массовый спорт через хоккей? Эти вопросы обсуждались на круглом столе Общественной палаты «Обустроенная хоккейная коробка — инструмент развития массового спорта» в Уфе. В мероприятии приняли участие представители республиканских министерств, администрации города и Федерации хоккея РБ.
Напомним, на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин назвал развитие массового спорта приоритетом государства. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил проработать предложения по улучшению доступности спорта.
«Принял участие на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Самаре. Касательно доступности спорта предлагаю провести мозговой штурм и внести предложения», — отметил Глава региона.
Модератор круглого стола, член Общественной палаты Башкирии Рита Некрасова отметила, что обустройство хоккейных коробок — это важный запрос общества.
В эти дни в Самаре состоялся международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», где глава государства Владимир Путин поднял вопрос доступности спорта для всех детей. Сегодня мы обсуждаем, как сделать хоккей доступным и развивать массовый спорт через него. В нашей республике установлены сотни хоккейных коробок. Однако важно понять, насколько они эффективны и доступны для детей.
Заместитель министра спорта республики Сергей Алопин сообщил, сколько хоккейных коробок появилось в регионе за последние пять лет.
«В нашей республике хоккей пользуется большой популярностью, и многие дети мечтают им заниматься. За последние пять лет в республике количество хоккейных коробок увеличилось до 406, тогда как в 2019 году их было всего 301. Это положительная тенденция — рост на 30%. Все эти спортивные сооружения возведены в рамках программ “Башкирские дворики”, ППМИ и государственно-частного партнёрства “Бизнес-спринт”, — отметил Сергей Алопин.
Хоккейных коробок достаточно, но возникает вопрос: на чьём балансе они находятся? Заместитель министра ЖКХ республики Арсланбек Хайдаров считает, что расходы за обслуживание коробок должны нести те, кто пользуется этими объектами.
«У нас в детстве была старая коробка, и мы сами чистили снег, иногда нанимали машину. Сейчас на ее месте в Мелеузе построена новая шикарная площадка с пластиковыми бортами. Но она стоит и не используется, хотя школа готова заливать лед. Нужно поставить вопрос, есть ли потенциальные получатели благ. Хоккей — это вид спорта, если парни просто вышли поиграть — это одно дело. Если мы хотим серьезно заниматься, то нужен тренер. Те, кто занимается, должны платить за занятия», — сказал Хайдаров.
Замминистра спорта Сергей Алопин присоединился к дискуссии и подчеркнул, что детские занятия спортом должны оставаться бесплатными в соответствии с государственной политикой в области массового спорта. По словам зампреда комитета Госсобрания РБ по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Рустема Ахмадинурова, что в муниципалитетах, где главы лично заинтересованы в развитии хоккея, такая проблема не возникает. Лидерами по числу хоккейных коробок в этом году стали Альшеевский, Илишевский, Чекмагушевский и Уфимский районы. В каждом из них планируют залить от 20 до 30 коробок.
Участники круглого стола также обсудили востребованность хоккейных площадок. Есть случаи, когда коробка залита, обслуживается должным образом, но дети туда не ходят. Жители Уфы часто обращаются с такой проблемой, сказал замначальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Никита Щемелинин. Участники мероприятия подчеркнули, что хоккейные коробки — это не только место для игры в хоккей. Это пространство для активного отдыха всех жителей: катание на коньках, фигурное катание, вечерние встречи семей…
По итогам обсуждения решено проводить постоянный мониторинг хоккейных коробок в республике. Модератор круглого стола Рита Некрасова отметила, что к работе будут привлечены будут привлечены общественники и эксперты из муниципальных палат районов и городов.
«Будем оценивать их доступность, востребованность, безопасность, обустройство и обслуживание, качество заливки льда, освещения, соответствие стандартам. Чек-лист составим совместно с экспертами. Важно не только оборудовать хоккейные площадки, но и контролировать, чтобы дети активно занимались в них спортом», — подчеркнула Рита Некрасова.
Напомним, Башкирия занимает одно из ведущих мест по количеству спортивных объектов в стране. За последние пять лет доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 45,2% до 62,03%. Это стало возможным благодаря последовательной работе, направленной на реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.