«Зачем тренировались?» Чемпионы Мишина и Галлямов поссорились в прямом эфире

После срыва элементов в произвольной программе партнер не сдержал эмоций и устроил разборку сначала на льду, а затем за бортом арены. Инцидент, произошедший на глазах у зрителей и телекамер, стал неожиданностью для поклонников пары, считавшейся одной из самых стабильных в мировом фигурном катании.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Нервный лёд Казани.
Этап Гран-при России по фигурному катанию, проходивший в Казани, стал неожиданно громким — не из-за рекордов, а из-за эмоций. Олимпийские призёры и чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов оказались в центре конфликта прямо на глазах у публики. После срыва элементов в произвольной программе партнёр не сдержал раздражения и устроил разборку прямо на льду, а позже — и в зоне ожидания оценок.
Для пары, которую в спортивном мире привыкли называть «самой стабильной», подобное стало неожиданным. Их прокат начался уверенно — три чистых прыжка, идеальный выброс, слаженные поддержки. Но после синхронного падения на тройном тулупе всё пошло наперекосяк: Галлямов не смог поднять партнёршу, и дуэт потерял важные восемь баллов.
Эмоции и обиды.
Когда музыка стихла, на катке повисла тишина. Александр с каменным лицом что-то сказал Анастасии, и зрители почувствовали напряжение. Сразу за бортом арены он продолжил разговор, не стесняясь камер. Фигурист явно был недоволен собой, претензии высказывал и своей партнерше. Галлямов, услышав с трибун одобрительные возгласы «Молодцы», тихо пробормотал: «Угу, еще бы». «Соблюдай хотя бы приличия», — тихо ответила ему Мишина, стараясь сохранить самообладание.
Тренер пары, легендарная Тамара Москвина, вмешалась, пытаясь остудить эмоции. Она заметила, что одной недели прокатов перед стартом недостаточно, чтобы вернуть прежнюю форму. Однако спортсмен был явно недоволен — сам собой, ошибками и тем, что идеальный дуэт допустил сбой.
По данным «АиФ-Казань», перепалка продолжилась и за кулисами. Но уже через несколько часов Александр записал видеообращение в своём Telegram-канале: «Сегодня не очень получилось то, что планировали. Это урок. Всё в порядке, Настя — потрясающая партнёрша». Похоже, фигурист понимал, что позволил эмоциям взять верх.
После травмы и ожиданий.
Нынешний сезон для пары изначально был непростым. Весной Галлямов перенёс перелом лодыжки, долго восстанавливался, а затем в ускоренном темпе готовился к старту. К сентябрю он вернулся на лёд, но, по словам спортивных обозревателей, всё ещё не набрал оптимальную форму.
Спортивный журналист Елена Вайцеховская позже отметила: «Никто не ожидал, что Мишина и Галлямов сорвут программу. Но физическая форма пока не позволяет им кататься на прежнем уровне». Действительно, из-за двух ошибок пара набрала 201,22 балла — результат ниже привычного для чемпионов.
Шанс на реванш.
Несмотря на скандальный эпизод, трагедии не произошло. В Казани они уступили Бойковой и Козловскому, но впереди у дуэта — время на восстановление и работу над ошибками. До чемпионата России остаётся полтора месяца, и Мишина с Галлямовым, по словам тренеров, уже вернулись к тренировочному процессу.
Ошибки и эмоции — часть большого спорта. Даже самые титулованные не застрахованы от срывов и недопонимания. Главное, что после ледяной ссоры партнёры нашли силы публично поддержать друг друга. И теперь зрителям остаётся ждать следующего выхода — не ради драмы, а ради чистого, вдохновляющего проката, каким они когда-то покорили мир.