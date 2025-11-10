«Зачем тренировались?» Чемпионы Мишина и Галлямов поссорились в прямом эфире

Этап Гран-при России по фигурному катанию, проходивший в Казани, стал неожиданно громким — не из-за рекордов, а из-за эмоций. Олимпийские призёры и чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов оказались в центре конфликта прямо на глазах у публики. После срыва элементов в произвольной программе партнёр не сдержал раздражения и устроил разборку прямо на льду, а позже — и в зоне ожидания оценок.