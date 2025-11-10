Ричмонд
В Норильске за несвоевременный вылет оштрафовали пилота частного вертолета

В Красноярском крае пилота частного вертолета привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.

Источник: Reuters

Факт нарушения законодательства о безопасности полетов выявлен Норильской транспортной прокуратурой, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В августе 2025 года житель Челябинской области при выполнении частного полета осуществил взлет воздушного судна Eurocopter AS-350B3 с посадочной площадки в границах города Норильска раньше предусмотренного планом полета времени и без уведомления соответствующего органа обслуживания воздушного движения», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчину привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и оштрафовали на 100 тыс. рублей.