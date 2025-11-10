Виновным в очередях за билетами на спектакль в Курске объявили выговоры

КУРСК, 10 ноя — РИА Новости. Допустившим некачественную организацию продажи билетов на спектакль Московского театра Олега Табакова в курском драмтеатре объявлен выговор, также проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, сообщил замгубернатора Курской области Артем Демидов.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал наказать виновных в некачественной организации продажи билетов в курском театре на спектакль Московского театра Олега Табакова, где люди стояли в очереди с ночи и писали номерки.
«Уважаемый Александр Евсеевич (Хинштейн — ред.), по факту неудовлетворительной организации работы по продаже билетов министерством культуры Курской области проведена служебная проверка деятельности должностных лиц Драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. По результатам проверки за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по организации продажи билетов объявлены выговоры исполняющему обязанности директора театра и… начальнику билетного отдела. Также продолжается проверка финансово-хозяйственной деятельности данного учреждения культуры», — сказал Демидов в ходе заседания правительства региона.