В Иркутске умерла автор книги «Моё иркутское детство» Маргарита Райхбаум

Маргарита Райхбаум родилась в 1936 году в Рыбинске, в 1937 году её родителей репрессировали и девочку воспитывали бабушка и дедушка по отцовской линии, которые жили в Иркутске. Маргарита Евгеньевна окончила Иркутский государственный медицинский институт и долгие годы работала в областной санэпидемстанции. Выйдя на пенсию, она решила заняться историей своей семьи и опубликовать собственные воспоминания. Книга «Моё иркутское детство» вышла в 2025 году и пользовалась большой популярностью у иркутян. Ранее irk.aif.ru также сообщали, что по воспоминаниям иркутянки был создан туристический маршрут.