В Иркутске умерла автор книги «Моё иркутское детство» Маргарита Райхбаум

Иркутянке Маргарите Райхбаум, рассказавшей о своём военном детстве, было 89 лет.

Источник: Соцсети

Умерла автор книги «Моё иркутское детство» Маргарита Райхбаум. Об этом сообщили в социальных сетях иркутского книжного магазина «Переплёт». Жительнице Иркутска, рассказавшей о своём детстве в Иркутске в годы Великой Отечественной войны, было 89 лет.

Маргарита Райхбаум родилась в 1936 году в Рыбинске, в 1937 году её родителей репрессировали и девочку воспитывали бабушка и дедушка по отцовской линии, которые жили в Иркутске. Маргарита Евгеньевна окончила Иркутский государственный медицинский институт и долгие годы работала в областной санэпидемстанции. Выйдя на пенсию, она решила заняться историей своей семьи и опубликовать собственные воспоминания. Книга «Моё иркутское детство» вышла в 2025 году и пользовалась большой популярностью у иркутян. Ранее irk.aif.ru также сообщали, что по воспоминаниям иркутянки был создан туристический маршрут.

Умерла Маргарита Райхбаум, автор книги об Иркутске, и это невосполнимая потеря для города. Прощание с писательницей состоится 13 ноября в Свято-Троицком храме в 11:00.

Редакция irk.aif.ru выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и читателям Маргариты Евгеньевны Райхбаум.