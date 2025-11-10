После больших выходных около 3 тыс. легковушек ожидают на границе въезда в Польшу

«С 9.00 10 ноября в целях организованного перераспределения грузоперевозчиков по местам стоянок движение грузового транспорта с литовскими регистрационными знаками в белорусских пунктах пропуска временно приостановлено», — напомнили в белорусском пограничном ведомстве.
Меньше всего фур за трое суток проследовало на сопредельную территорию через литовский пункт пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контролирующие службы оформили 16% транспорта от нормы.
Перед погранпереходом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») скопилось 250 единиц грузового транспорта. Через данный пункт пропуска в Латвию с пятницы проследовал 31% фур от нормы.
Перед пунктом пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») въезда в Польшу ожидают 630 грузовых авто. Польская сторона за выходные приняла на свою территорию 32% большегрузов.
Перед единственным доступным для легковушек польским погранпереходом «Тересполь» (сопредельный «Брест») фиксируется 2970 легковых авто. Сопредельная сторона за три дня приняла на свою территорию 32% автомобилей от нормы.