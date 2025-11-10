Омский суд конфисковал автомобиль KIA у женщины без водительских прав

Суд первой инстанции назначил виновной 100 часов обязательных работ с запретом на управление транспортными средствами в течение одного года. Также с женщины взыскали денежный эквивалент половины стоимости автомобиля. После апелляционного обжалования прокуратуры областной суд ужесточил меру наказания. В итоге машину супруга фигурантки был конфискован в доход государства, остальная часть приговора осталась без изменений.