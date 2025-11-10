Ричмонд
Омский суд конфисковал автомобиль KIA у женщины без водительских прав

Машина принадлежала супругу нарушительницы.

Источник: Комсомольская правда

В Крутинском районе Омской области суд вынес обвинительный приговор 24-летней местной жительнице. Ее признали виновной в управлении машиной после лишения водительских прав при наличии наказания за аналогичное нарушение. 20 сентября 2024 года в поселке Крутинка инспектор ДПС остановил гражданку за рулем KIA YD Cerato Forte, принадлежавшего ее супругу.

Суд первой инстанции назначил виновной 100 часов обязательных работ с запретом на управление транспортными средствами в течение одного года. Также с женщины взыскали денежный эквивалент половины стоимости автомобиля. После апелляционного обжалования прокуратуры областной суд ужесточил меру наказания. В итоге машину супруга фигурантки был конфискован в доход государства, остальная часть приговора осталась без изменений.

Ранее мы сообщили, что в Омской области похоронили участника СВО Евгения Фольца.