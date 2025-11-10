В центральном парке Белгорода открылись творческие мастерские

Творческие мастерские культурного центра «Октябрь» заработали в центральном парке им. В. И. Ленина Белгорода. Их деятельность поможет в достижении целей нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города.
Пространства предназначены для художников, изобретателей и дизайнеров. Там они могут работать над своими задумками, находить единомышленников и выводить идеи на рынок.
Резидентами мастерских стали уже шесть белгородцев. Им доступны галерея современного искусства, где можно выставлять свои работы, лекторий с трансформируемым пространством под разные форматы, а также коворкинг и бизнес-остров для работы и встреч с предпринимателями.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.