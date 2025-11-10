Ричмонд
Школа села Беловка Самарской области получила новое оборудование

В ней появились дозиметры-радиометры и швейные машинки.

Современное оборудование поступило в школу села Беловка Самарской области при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Богатовского района.

Для кабинета основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) закупили тренажер-манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, комплект имитаторов ранений и поражений, портативные носилки, аптечку и медицинские шины. Также в распоряжении школьников — макет пистолета Макарова, модель автомата Калашникова с магазином и учебными патронами, санитарные плащевые и ковшовые носилки, бытовые дозиметры-радиометры.

«Это огромный шаг вперед! Теперь мы можем проводить занятия на качественно новом уровне, максимально приближенном к реальным условиям. Ребята смогут научиться оказывать первую помощь пострадавшему и получить представление об основах военной подготовки», — отметил учитель ОБЗР Владимир Калыгин.

Для кабинетов труда закупили манекены для шитья одежды, швейные машинки, ножницы для закройки. Также там появились электрические плиты, фрезер ручной электрический, электролобзик, холодильное оборудование и многое другое.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.