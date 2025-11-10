В Чебоксарах состоится IV фестиваль современной академической музыки

IV Фестиваль современной академической музыки Post-Ludus пройдет в Чебоксарах с 17 ноября по 5 декабря. Организация подобных мероприятий помогает в достижении целей нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
Гостей ждут концерты талантливых музыкантов из Чебоксар, Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Они исполнят произведения ведущих отечественных и зарубежных композиторов, а также работы современных чувашских авторов.
Мероприятие пройдет в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф. П. Павлова. На некоторые концерты можно прийти бесплатно, а на другие — по билетам. Приобрести их можно по Пушкинской карте, афиша мероприятия доступна по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.