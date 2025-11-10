Боец Сергей Новопашин из Качугского округа героически погиб в зоне СВО

— «За ленточку» отправился в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Трагедия произошла 14 февраля 2025 года. Их отряд выдвинулся на задание и попал под массированный миномётно-артиллерийский обстрел с применением кассетных боеприпасов. Сергей получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Его тело долгое время не удавалось эвакуировать, — рассказывают в пресс-службе администрации.