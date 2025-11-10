Боец Сергей Новопашин из Качугского округа героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Новопашин из Качугского округа. Как сообщили КП-Иркутск в окружной администрации, прощание с 30-летним военнослужащим состоится 11 ноября 2025 года в деревне Полоскова.
Боец отличался веселым нравом, спокойствием, увлекался столярным делом — мог превратить обычное дерево в изящную интерьерную мебель. Окончив девять классов, устроился на местную пилораму. В 2013 году работал в воинской части, в 2014 отправился на срочную службу в армию.
— «За ленточку» отправился в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Трагедия произошла 14 февраля 2025 года. Их отряд выдвинулся на задание и попал под массированный миномётно-артиллерийский обстрел с применением кассетных боеприпасов. Сергей получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Его тело долгое время не удавалось эвакуировать, — рассказывают в пресс-службе администрации.
У бойца не было детей, жены. Дома его ждали мама, брат. Для них он навеки останется поддержкой, опорой и настоящим героем.
