Питался дождевой водой, две недели раненый полз до своих: боец из Башкирии смог выжить в настоящему аду

Участник специальной военной операции, старший разведчик из Белокатайского района Башкирии, известный под позывным «Плотник», проходит реабилитацию после серьезного ранения. Как рассказало издание «Новый Белокатай», боец провел две недели в тылу врага, скрываясь по ночам от дронов под телами павших товарищей и питаясь дикими яблоками и дождевой водой.
По словам мужчины, он не мог оставаться в стороне, когда молодые ребята отстаивают интересы Родины, поэтому в январе прошлого года заключил контракт с российским Министерством Обороны. Был назначен водителем в инженерную бригаду, а затем переведен в саперную роту, а после — в разведроту.
Трагически сложилась судьба его семьи — в сентябре 2024-го вслед за отцом добровольцем отправился его 22-летний сын Олег, который в декабре того же года погиб при выполнении боевого задания.
В июне этого года группа разведчиков, в которой находился «Плотник», оказалась в глубоком тылу врага. После обнаружения противником военнослужащих атаковал дрон. Раненому бойцу удалось выжить и, собрав последние силы, проползти 12 километров до расположения российских войск.
— Я горжусь своим мужем. Он человек несгибаемой воли и мудрости. Благодаря своей смекалке, выносливости и ловкости он выжил в этом аду, — говорит жена бойца.
За время участия в СВО «Плотник» был ранен пять раз. Он награжден медалями «За воинскую доблесть II степени», «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.