В Златоусте завершается благоустройство пространства возле ДК «Металлург»

Специалисты уже обустроили уютную зону отдыха с арт-объектами и удобными скамейками, оборудовали современную спортивную площадку с секторами для баскетбола и волейбола, а также установили тренажеры и теннисные столы. Еще там появился амфитеатр, где летом можно будет монтировать сцену и проводить культурные мероприятия под открытым небом. Как отметил директор ДК Владимир Лубнин, во время реконструкции оставили изначальные тропинки, проложенные еще 40 лет назад.