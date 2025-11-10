В Златоусте завершается благоустройство пространства возле ДК «Металлург»

Благоустройство территории рядом с Дворцом культуры «Металлург» в городе Златоусте Челябинской области близится к завершению. Обновление общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Златоустовского городского округа.
Специалисты уже обустроили уютную зону отдыха с арт-объектами и удобными скамейками, оборудовали современную спортивную площадку с секторами для баскетбола и волейбола, а также установили тренажеры и теннисные столы. Еще там появился амфитеатр, где летом можно будет монтировать сцену и проводить культурные мероприятия под открытым небом. Как отметил директор ДК Владимир Лубнин, во время реконструкции оставили изначальные тропинки, проложенные еще 40 лет назад.
«Поработали над долговечностью: если через 10−15 лет потребуется замена плитки, ее не придется вскрывать. Под плиткой выполнена качественная отсыпка и бетонная стяжка. Это конструктор, который при необходимости можно легко обновить. Кроме того, по решению главы города перед строительством были заменены все инженерные коммуникации, проходящие здесь, что гарантирует долговечность и надежность объекта», — добавил Владимир Лубнин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.