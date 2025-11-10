Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Златоусте завершается благоустройство пространства возле ДК «Металлург»

Специалисты уже установили спортплощадку и арт-объекты.

Благоустройство территории рядом с Дворцом культуры «Металлург» в городе Златоусте Челябинской области близится к завершению. Обновление общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Златоустовского городского округа.

Специалисты уже обустроили уютную зону отдыха с арт-объектами и удобными скамейками, оборудовали современную спортивную площадку с секторами для баскетбола и волейбола, а также установили тренажеры и теннисные столы. Еще там появился амфитеатр, где летом можно будет монтировать сцену и проводить культурные мероприятия под открытым небом. Как отметил директор ДК Владимир Лубнин, во время реконструкции оставили изначальные тропинки, проложенные еще 40 лет назад.

«Поработали над долговечностью: если через 10−15 лет потребуется замена плитки, ее не придется вскрывать. Под плиткой выполнена качественная отсыпка и бетонная стяжка. Это конструктор, который при необходимости можно легко обновить. Кроме того, по решению главы города перед строительством были заменены все инженерные коммуникации, проходящие здесь, что гарантирует долговечность и надежность объекта», — добавил Владимир Лубнин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.