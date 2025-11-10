Белорусские полярники прибыли в Антарктиду и открыли новый сезон исследований

Как сообщил начальник экспедиции Алексей Гайдашов, 6 ноября 2025 года на борту самолета BT-67 выполнен пятичасовой внутриконтинентальный авиационный перелет авангардной группы БАЭ (10 человек и 1 тыс. кг груза) по маршруту: взлетно-посадочная полоса Новолазаревская — Белорусская антарктическая полевая база Гора Вечерняя.
Затем в круглосуточном авральном режиме производилась ручная и механизированная очистка технологических и жилых объектов от снежных заносов, проведена контрольная ревизия наружных электрических сетей, запасов горюче-смазочных материалов на нефтебазе, расконсервация ключевых систем жизнеобеспечения, средств транспорта и связи, служебных, производственных и научных объектов. Развернуты и введены в эксплуатацию дизель-электростанция, линии электропередачи, системы обогреваемого водоснабжения и водоотведения, два снегохода, многофункциональное транспортное средство Polar 300, основная и резервная станции спутниковой связи, девять объектов инфраструктуры технологического, служебно-жилого и природоохранного назначения, амбулаторный блок медицинского стационара.
Как изменится климат и каково строение Земли. Какие ответы ищут белорусские полярники в Антарктиде?
Также проводились работы по инженерному обустройству взлетно-посадочной полосы Гора Вечерняя и организационно-информационному обеспечению внутриантарктических перелетов международной системы DROMLAN, четыре раза в сутки обеспечивается регулярная отправка оперативной метеорологической информации; развернут аппаратный комплекс авиационного радара, определяющего местоположение воздушных судов, выполняющих полеты в Антарктиде. На озере Нижнее оборудован сезонный водозабор (толщина льда 2,5 м). Произведена расконсервация природоохранного объекта (инсинераторной установки).
Оборудован снегомерный пост, начаты наблюдения за высотой снежного покрова. Установлен, введен в эксплуатацию облакомер и система определения метеорологической дальности видимости и др. Системы жизнеобеспечения, средства транспорта и связи, а также имеющиеся в наличии научные приборы и оборудование базы Гора Вечерняя подготовлены к дальнейшей эксплуатации и работают в штатном режиме.
9 ноября 2025 года с участием личного состава авангардной группы 18-й БАЭ состоялось торжественное мероприятие — в честь открытия 18-го антарктического сезона на флагштоках Белорусской антарктической станции Гора Вечерняя поднят государственный флаг Беларуси и флаг Национальной академии наук.