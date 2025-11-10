Белорусские юристы сказали, когда магазин отвечает за вещи в камере хранения

Стало известно, кто в Беларуси отвечает за сохранность вещей в камере хранения магазина. Подробнее об этом рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Юристы обратили внимание на то, что оборудование торговым объектом камеры хранения законодательно квалифицируется в качестве публичной оферты о заключении безвозмездного договора хранения (ст. 403, 791, 792 Гражданского кодекса Беларуси).
При этом субъект торговли признается хранителем с момента принятия вещей в камеру на хранение. То есть именно продавец, после того как вещи оказались в камере хранения, несет установленную законом ответственность за их утрату, недостачу или повреждение.
— Факт заключения договора хранения подтверждается выдачей покупателю номерного жетона, ключа или иного аналогичного знака, — отметили в управлении юстиции.
При этом юристы подчеркнули, что разного рода объявления о том, что администрация будто бы не несет ответственность за вещи, оставленные в камере хранения, не имеют юридической силы и даже противоречат закону.
— Субъект торговли должен обеспечить условия сохранности вещей в камере хранения, — резюмировали юристы.
