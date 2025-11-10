Ричмонд
У кого в Красноярском крае растут зарплаты: список профессий

КРАСНОЯРСК, 10 ноября, ФедералПресс. В Красноярском крае увеличиваются зарплатные предложения для специалистов со средним уровнем квалификации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Аргументы и факты

«К примеру, в IT значительно подняли оплату труда техникам. Если в 2024 году таким сотрудникам предлагали около 50 тысяч рублей, то в 2025-м — порядка 86 тысяч», — добавили в правительстве.

Востребованные профессии

Анодчик

Зарплата в 2024 году: 88 тысяч рублей.

Зарплата в 2025 году: 149 тысяч рублей.

Горнорабочий

Зарплата в 2024 году: 118 тысяч рублей.

Зарплата в 2025 году: 143 тысячи рублей.

Проходчик

Зарплата в 2024 году: 144 тысячи рублей.

Зарплата в 2025 году: 175 тысяч рублей.

Бурильщик

Зарплата в 2024 году: 147 тысяч рублей.

Зарплата в 2025 году: 172 тысячи рублей.

В каких сферах растут зарплаты

  • Транспорт — на 27%.
  • Строительство — на 24%.
  • Энергетики — на 20%.

В каких сферах растут зарплаты на рабочие специальности

  • Сельское хозяйство — на 16%.
  • Промышленность — на 11%.

Напомним, что в Красноярском крае благодаря поддержке службы занятости работу смогли найти 25 тысяч жителей. В частности, по рабочим специальностям трудоустроен 61% соискателей, а специалистами — 39%. А кроме того в Омской области требуются специалисты с зарплатами до 700 тысяч рублей.