У кого в Красноярском крае растут зарплаты: список профессий

«К примеру, в IT значительно подняли оплату труда техникам. Если в 2024 году таким сотрудникам предлагали около 50 тысяч рублей, то в 2025-м — порядка 86 тысяч», — добавили в правительстве.
Востребованные профессии
Анодчик
Зарплата в 2024 году: 88 тысяч рублей.
Зарплата в 2025 году: 149 тысяч рублей.
Горнорабочий
Зарплата в 2024 году: 118 тысяч рублей.
Зарплата в 2025 году: 143 тысячи рублей.
Проходчик
Зарплата в 2024 году: 144 тысячи рублей.
Зарплата в 2025 году: 175 тысяч рублей.
Бурильщик
Зарплата в 2024 году: 147 тысяч рублей.
Зарплата в 2025 году: 172 тысячи рублей.
В каких сферах растут зарплаты
- Транспорт — на 27%.
- Строительство — на 24%.
- Энергетики — на 20%.
В каких сферах растут зарплаты на рабочие специальности
- Сельское хозяйство — на 16%.
- Промышленность — на 11%.
Напомним, что в Красноярском крае благодаря поддержке службы занятости работу смогли найти 25 тысяч жителей. В частности, по рабочим специальностям трудоустроен 61% соискателей, а специалистами — 39%. А кроме того в Омской области требуются специалисты с зарплатами до 700 тысяч рублей.