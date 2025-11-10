На карту Красноярского края нанесли новую реку

В картографической летописи Красноярского края появилась река Дагачукан — ее внесли в Государственный каталог географических названий России. Специалисты регионального Росреестра уточнили, что объект находится в Эвенкийском муниципальном округе.
Река Дагачукан (в переводе с эвенкийского языка означает «очень близкий») — это левый приток Силакита. Внесение в каталог наделяет означает, что река теперь имеет официальный статус — ее название будут использовать в документах и на картах. Кроме того, это вносит важный вклад в сохранение этнокультурного наследия.
