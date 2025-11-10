Врачи выявили бессимптомный рак у 70-летней нижегородки

Нижегородским специалистам удалось выявить бессимптомный рак благодаря спонтанному походу 70-летней женщины на диспансеризацию. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».
Пенсионерка решила проверить свое здоровье «за компанию». Жаловалась она только на слабость.
Врач-терапевт нижегородской поликлиники № 30 обратил внимание на увеличенную щитовидную железу пациентки. Наличие «узелка» подтвердилось на ультразвуковом исследовании, после чего женщину направили к онкологу.
Следующей процедурой для нижегородки оказалась уже биопсия: исследование показало наличие карциномы щитовидной железы Bethesda V, вероятность рака оценивается в 75%.
Сейчас пенсионерка готовится к операции. По данным источника, опухоли щитовидной железы на ранних стадиях зачастую лечатся без тяжёлых последствий.
