В России вырастет максимальный размер больничного

«Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году — до 6827,4 рублей (сейчас — 5673,97 рублей)», — говорится в его Telegram-канале.