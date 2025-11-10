Министерство спорта и туризма отмечает 30-летний юбилей

«В столетней истории белорусского спорта особое место занимает период современности. За три десятилетия Министерство совместно с Национальным олимпийским комитетом, Президентским спортивным клубом, федерациями и иными организациями физической культуры и спорта прошли сложный и яркий путь, наполненный великими победами, важными преобразованиями и значительным вкладом в развитие отрасли в нашей стране. Мы гордимся тем, что удалось реализовать множество грандиозных проектов, сделать спорт частью повседневной жизни миллионов граждан, а туризм — способом познания мира и укрепления общенациональных связей», — говорится в поздравлении.