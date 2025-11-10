Ричмонд
Министерство спорта и туризма отмечает 30-летний юбилей

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь отмечает 30-летие со дня основания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: БЕЛТА

Ведомство было создано 10 ноября 1995 года — в этот день вышел указ № 456 «Об изменении структуры центральных органов управления Республики Беларусь». Согласно указу, Комитет по спорту Министерства культуры и печати был преобразован в Министерство спорта и туризма. С 30-летним юбилеем коллег, спортсменов, тренеров и ветеранов отрасли поздравил министр Сергей Ковальчук.

«В столетней истории белорусского спорта особое место занимает период современности. За три десятилетия Министерство совместно с Национальным олимпийским комитетом, Президентским спортивным клубом, федерациями и иными организациями физической культуры и спорта прошли сложный и яркий путь, наполненный великими победами, важными преобразованиями и значительным вкладом в развитие отрасли в нашей стране. Мы гордимся тем, что удалось реализовать множество грандиозных проектов, сделать спорт частью повседневной жизни миллионов граждан, а туризм — способом познания мира и укрепления общенациональных связей», — говорится в поздравлении.