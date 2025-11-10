Министр МВД наградил ростовских полицейских, спасших семью из новогоднего пожара

В День сотрудника органов внутренних дел министр внутренних дел Владимир Колокольцев вручил государственные награды героям-полицейским из Ростова-на-Дону. Старший лейтенант полиции Андрей Парасич и лейтенант полиции Анзор Альдиев были удостоены наград за спасение целой семьи во время пожара в канун Нового года.