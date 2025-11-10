Министр МВД наградил ростовских полицейских, спасших семью из новогоднего пожара

В День сотрудника органов внутренних дел министр внутренних дел Владимир Колокольцев вручил государственные награды героям-полицейским из Ростова-на-Дону. Старший лейтенант полиции Андрей Парасич и лейтенант полиции Анзор Альдиев были удостоены наград за спасение целой семьи во время пожара в канун Нового года.
По прибытии на вызов стражи правопорядка обнаружили сильное задымление в одном из домов. Услышав детские крики, они разбили окно и проникли внутрь помещения. В квартире, заполненной густым дымом, полицейские нашли без сознания четырехлетнего ребенка, которого немедленно эвакуировали через окно и оказали первую помощь.
Когда к месту происшествия подоспели пожарные и смогли вскрыть дверь, совместными усилиями были обнаружены еще трое пострадавших: пятилетний мальчик, находившийся без сознания под ванной, а также две женщины и мужчина преклонного возраста.
Владимир Колокольцев лично поблагодарил героев за смелость, самоотверженность и профессиональные действия, отметив их преданность службе и готовность прийти на помощь в критической ситуации.
