Ушел из жизни заслуженный артист России Всеволод Турчин

Творческая биография Всеволода Михайловича была тесно связана с Самарским академическим театром драмы имени М. Горького. С 1966 по 1979 год он работал на его сцене, а после возвращения в 1991 году оставался одним из ведущих актеров труппы до конца своей жизни.