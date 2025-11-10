Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни заслуженный артист России Всеволод Турчин

Заслуженный артист России служил в театре больше 50 лет.

Источник: Freepik

Творческая биография Всеволода Михайловича была тесно связана с Самарским академическим театром драмы имени М. Горького. С 1966 по 1979 год он работал на его сцене, а после возвращения в 1991 году оставался одним из ведущих актеров труппы до конца своей жизни.

За годы службы в театре Турчин воплотил более сорока запоминающихся ролей, ставших частью золотого фонда самарской сцены. Зрители особенно ценили его Паратова в «Бесприданнице», проникновенного Войницкого в «Дяде Ване», остроумного Беркутова в «Волках и овцах» и трогательного Смитти в «О мышах и людях». Последней его работой стала роль Ля Кресоньера в спектакле «Фредерик, или Бульвар преступлений».