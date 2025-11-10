Ушел из жизни заслуженный артист России Всеволод Турчин

Творческая биография Всеволода Михайловича была тесно связана с Самарским академическим театром драмы имени М. Горького. С 1966 по 1979 год он работал на его сцене, а после возвращения в 1991 году оставался одним из ведущих актеров труппы до конца своей жизни.
За годы службы в театре Турчин воплотил более сорока запоминающихся ролей, ставших частью золотого фонда самарской сцены. Зрители особенно ценили его Паратова в «Бесприданнице», проникновенного Войницкого в «Дяде Ване», остроумного Беркутова в «Волках и овцах» и трогательного Смитти в «О мышах и людях». Последней его работой стала роль Ля Кресоньера в спектакле «Фредерик, или Бульвар преступлений».