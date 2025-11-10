Более 450 нелегальных мигрантов выдворены за пределы Приангарья в 2025 году

IrkutskMedia, 10 ноября. С начала 2025 года за нарушение миграционного законодательства с территории Иркутской области выдворено 453 иностранных гражданина, преимущественно из стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.
Только на этой неделе из Иркутска на родину отправлены 27 мигрантов из Узбекистана и Казахстана. Они признаны виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории Российской Федерации по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях.
Напомним, с февраля 2025 года судебные приставы получили право выдворять нелегальных мигрантов по постановлениям сотрудников полиции. Ранее они исполняли только решения судов о принудительном выдворении иностранных граждан или лиц без гражданства.
Ранее сотрудниками военного следственного отдела СК РФ по Иркутскому гарнизону регулярно проводятся рейды, выявляющие среди бывших мигрантов подлежащих на воинский учет. Так, в ноябре состоялась очередная проверка Центрального рынка, а также объектов общественного питания.