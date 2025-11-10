Ричмонд
Дожили: Разница между квартирой без окон в бывшем гараже и апартаментами в центре Кишинева — ровно полмиллиона евро

Молдавский рынок недвижимости снова удивляет: квартира в гараже за 20 тысяч евро [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе, в секторе Ботаника, выставили на продажу квартиру, обустроенную… в гараже.

Двухуровневое «жилье» располагается в гаражном кооперативе по улице Валя Кручий. Цена 20 тысяч евро. Внутри — есть все необходимое, уверяет продавец. Правда на 42 квадратных метрах нет ни одного окна, да и места в «жилье» — не много.

Если не нравится гараж, можно купить апартаменты в центре города, — двухкомнатная квартира 93 кв.м. Ремонт, мебель, бытовая техника и вид из окна прилагаются. Всего-то 520 000 евро. За роскошь надо платить.

Ну и… красиво жить не запретишь.