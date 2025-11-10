Дожили: Разница между квартирой без окон в бывшем гараже и апартаментами в центре Кишинева — ровно полмиллиона евро

Двухуровневое «жилье» располагается в гаражном кооперативе по улице Валя Кручий. Цена 20 тысяч евро. Внутри — есть все необходимое, уверяет продавец. Правда на 42 квадратных метрах нет ни одного окна, да и места в «жилье» — не много.