На маршруты Красноярска выходят еще 26 новых газомоторных автобусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 11 ноября начнут работать еще 26 новых автобусов на природном газе.

Источник: НИА Красноярск

10 машин выйдут на маршрут № 31 «ЛДК — Академия биатлона», еще 16 — на маршрут № 55 «пос. Водников — Железнодорожный вокзал», сообщает мэрия.

Экологичный транспорт оснащен кондиционерами, системами отопления, видеокамерами, датчиками пассажиропотока и приспособлен для маломобильных пассажиров. Газомоторные автобусы закуплены по инициативе губернатора Михаила Котюкова в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Всего до конца года город получит 150 таких машин, а в следующем — еще 155.

Отметим, что новые автобусы, изготовленные на Минском автомобильном заводе, их легко узнать по синему кузову. Такие машины уже курсируют на шести маршрутах города: № 12, 19, 10, 56, 55 и 31.16+