На маршруты Красноярска выходят еще 26 новых газомоторных автобусов

Экологичный транспорт оснащен кондиционерами, системами отопления, видеокамерами, датчиками пассажиропотока и приспособлен для маломобильных пассажиров. Газомоторные автобусы закуплены по инициативе губернатора Михаила Котюкова в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Всего до конца года город получит 150 таких машин, а в следующем — еще 155.