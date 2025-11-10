В поселке Беково Пензенской области отремонтировали водопроводные сети

Ремонт водопроводных сетей провели на улице Советской в поселке Беково Пензенской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.
Во время работ специалисты заменили 0,67 км труб. Благодаря этому качество водоснабжения улучшилось для более 1,5 тыс. жителей.
«Обновленные инженерные коммуникации значительно повысят надежность и долговечность системы водоснабжения. Это позволит избежать аварийных ситуаций и обеспечит стабильное и бесперебойное водоснабжение на длительный период», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.