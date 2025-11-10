Ричмонд
Названы фразы, выдающие использующих дипфейки мошенников

МВД назвало фразы, выдающие использующих дипфейки мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мошенники, использующие дипфейки знакомых или родных жертв, с помощью определенных фраз пытаются напугать их угрозой беды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что сложные, многокомпонентные атаки мошенников сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта «Госуслуг».

«Стандартные, наиболее часто используемые мошенниками для получения кода авторизации фразы… знакомый человек (дипфейк): “Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги”, “У меня проблемы, помоги”, “Это срочно, переведи на эту карту”, — сообщили в МВД РФ.

Кроме того, мошенники, используя дипфейки, могут представляться руководителями и убеждать в необходимости поговорить с якобы сотрудником ФСБ РФ.

В МВД РФ призвали никому не называть коды из СМС и в случае получения подобных звонков прекратить разговор.