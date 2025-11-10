Названы фразы, выдающие использующих дипфейки мошенников

«Стандартные, наиболее часто используемые мошенниками для получения кода авторизации фразы… знакомый человек (дипфейк): “Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги”, “У меня проблемы, помоги”, “Это срочно, переведи на эту карту”, — сообщили в МВД РФ.