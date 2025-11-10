Дом культуры Усть-Лабинска на Кубани получил музыкальные инструменты

Новые музыкальные инструменты поступили в Дом культуры города Усть-Лабинска Краснодарского края, сообщили в министерстве культуры региона. Оснащение культурных учреждений предметами для занятий — одна из задач нацпроекта «Семья».
Так, ДК получил ударную установку, цифровое пианино, концертный двухголосный баян и балалайку-контрабас. Они позволят расширить репертуар местных коллективов, проводить занятия по различным музыкальным направлениям и организовывать концерты с более насыщенным звучанием.
В учреждении работают 56 клубных формирований, в которых насчитывается более 2,6 тыс. участников. Среди них 33 коллектива народного творчества, 9 из которых носят звания образцовых и народных.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.