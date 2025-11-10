В Красноярске благоустроили остановку «Металлистов»

В 2024 году в прокуратуру обратилась работница стратегически важного предприятия. Она рассказала, что ежедневно добирается до места на автобусе. Выходя на остановке «Металлистов» на улице Лесопильщиков, женщина сталкивалась с суровой реальностью: вместо тротуара — грязь и опасность, а вместо пешеходного перехода — нескончаемый поток машин.