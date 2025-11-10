В Красноярске благоустроили остановку «Металлистов»

Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В 2024 году в прокуратуру обратилась работница стратегически важного предприятия. Она рассказала, что ежедневно добирается до места на автобусе. Выходя на остановке «Металлистов» на улице Лесопильщиков, женщина сталкивалась с суровой реальностью: вместо тротуара — грязь и опасность, а вместо пешеходного перехода — нескончаемый поток машин.
Прокурорская проверка показала, что МКУ «УДИБ», ответственное за участок дороги, не выполнило свои обязанности:
«Выяснилось, что учреждение не оборудовало остановку необходимыми посадочными площадками, навесами и тротуарами, а также проигнорировало необходимость в пешеходном переходе», — сообщили в ведомстве.
Прокурор внес руководителю учреждения представление с требованием оборудовать остановочный пункт. Теперь там есть все, что нужно для безопасного и комфортного ожидания транспорта. А главное — рядом появился оборудованный пешеходный переход.