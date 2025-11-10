Каток на острове Конный в Иркутске зальют в декабре

С 22 по 31 декабря очистка и подливка катка и ледовых дорожек должна проводиться дважды в день, в январе — один раз в день, в феврале — один раз в два дня. Подрядчик должен демонтировать каток с 1 по 10 марта. При этом он обязан обеспечить сохранность асфальтового покрытия и бордюров на месте проведения работ. Если были допущены повреждения, подрядчику предстоит устранить их за свой счет.