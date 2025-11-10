Каток на острове Конный в Иркутске зальют в декабре

IrkutskMedia, 10 ноября. МКУ «Городская среда» объявила тендер на выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу искусственного катка и ледовых дорожек на острове Конный в Иркутске. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, цена контракта составляет более 2,7 млн рублей. Подрядчика планируется определить в середине ноября.
Обустройство искусственного катка и ледовых дорожек должно быть завершено к 21 декабря. Как следует из документа, их поверхность не должна иметь трещин или других повреждений, угрожающих безопасности жизни и здоровья посетителей.
«Поверхность льда должна быть гладкой, ровной, очищенной от снега и мусора. Уборка катка, ледовых дорожек и территории, расположенной по их периметру, осуществляется ежедневно», — говорится в документе.
С 22 по 31 декабря очистка и подливка катка и ледовых дорожек должна проводиться дважды в день, в январе — один раз в день, в феврале — один раз в два дня. Подрядчик должен демонтировать каток с 1 по 10 марта. При этом он обязан обеспечить сохранность асфальтового покрытия и бордюров на месте проведения работ. Если были допущены повреждения, подрядчику предстоит устранить их за свой счет.
Напомним, что в прошлом году работы по подготовке катка на острове Конном стартовали 12 декабря. Тогда работы проводились на площади 4,8 тысячи кв. метров.