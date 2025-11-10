В Омской области подготовили 170 специалистов по бережливому производству

10 ноября в минэкономразвития Омской области сообщили о завершении подготовки 170 внутренних тренеров и инструкторов по бережливым технологиям. Обучение прошло в рамках федерального проекта «Производительность труда» — части нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Процесс отбора и подготовки инструкторов состоял из нескольких этапов. Сначала определили кандидатов с опытом работы и мотивацией. Затем участники готовили презентации по темам «Виды потерь и способы их выявления» или «Основные шаги системы 5С». Программа длилась два месяца и включала освоение методик оптимизации производственных процессов, работы с документами и вовлечения коллег в изменения.
Фото: РЦК.
«Сегодня на каждом предприятии, внедряющем бережливые технологии, есть свои внутренние тренеры. Они будут распространять полученный опыт и продолжать формировать культуру непрерывных улучшений», — сказал заместитель министра экономического развития Омской области Кирилл Самодинский.
Выпускница программы Елена Маринец поделилась опытом внедрения системы 5С в гостиничном комплексе «Турист». После обучения она оптимизировала рабочие зоны супервайзеров и размещение средств для горничных, что позволило унифицировать процессы и ускорить обучение новых сотрудников.
Поддержка инструкторов продолжается и после занятий — через консультации Регионального центра компетенций. Для участия в проекте необходимо оставить заявку на платформе производительность.рф.
