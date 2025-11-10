В Омской области подготовили 170 специалистов по бережливому производству

Процесс отбора и подготовки инструкторов состоял из нескольких этапов. Сначала определили кандидатов с опытом работы и мотивацией. Затем участники готовили презентации по темам «Виды потерь и способы их выявления» или «Основные шаги системы 5С». Программа длилась два месяца и включала освоение методик оптимизации производственных процессов, работы с документами и вовлечения коллег в изменения.