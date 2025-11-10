Бесплатное тестирование на ВИЧ пройдет в Иркутске 12 ноября

Бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Иркутске 12 ноября. Тест-мобиль будет находиться на парковке перед МУП «Центральный рынок» со стороны улицы Чехова. Он будет работать с 10:00 до 15:30.