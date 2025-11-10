Бесплатное тестирование на ВИЧ пройдет в Иркутске 12 ноября

Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.
Бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Иркутске 12 ноября. Тест-мобиль будет находиться на парковке перед МУП «Центральный рынок» со стороны улицы Чехова. Он будет работать с 10:00 до 15:30.
Результат анализа готовится в течение 15 минут и сообщается устно.
Напомним, что консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и расписание работы тест-мобилей можно получить по телефону бесплатной и анонимной горячей линии 8−800−350−22−99.