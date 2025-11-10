Фаер-шоу на Эпроновской и кит, резвящийся у Балтийска: 8 событий, которые обсуждали в выходные

7. Калининградский «Локомотив» проиграл на выезде «Заречью-Одинцово» со счётом 3:1 в седьмом туре Суперлиги. Воскресный матч стал дебютом и одновременно прощальной игрой Ирины Воронковой, которая отправляется в чемпионат Китая. Все партии проходили в упорной борьбе, две из них завершились со счётом 29:27, а решающий сет длился рекордную 41 минуту. Лидером «Локо» стала бразильянка Киси, набравшая больше 40 очков. Это второе поражение калининградок подряд, и команда пока остаётся за пределами первой тройки таблицы.