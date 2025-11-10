Фаер-шоу на Эпроновской и кит, резвящийся у Балтийска: 8 событий, которые обсуждали в выходные

На крыше сгоревшего дома на Эпроновской в Калининграде неизвестные устроили фаер-шоу, а в море у Балтийска плескался кит — о чём писал «Клопс» в выходные.
1. В воскресенье, 9 ноября, на крыше горевшей высотки на улице Эпроновской заметили двоих людей. Они находились там довольно долго, а потом, по словам очевидцев, стали что-то поджигать и бросать вниз.
2. Недалеко от Балтийска моряки заметили кита. Животное сняли на видео в воскресенье, 9 ноября.
3. На Балтийском шоссе загорелся легковой автомобиль. По данным МЧС, в воскресенье, 9 ноября, во время движения водитель почувствовал запах гари, остановился и вместе с пассажиром покинул машину. Спустя несколько секунд авто вспыхнуло. Огнетушителя под рукой не оказалось. Пожарные быстро потушили огонь, пострадавших нет.
4. В Калининграде под вторым эстакадным мостом в воскресенье, 9 ноября, обнаружили тело. На месте работала бригада скорой помощи.
5. Калининградские школьники стали победителями и призёрами Международной олимпиады по экспериментальной физике. Турнир проходил в Москве на базе школы-интерната имени Колмогорова МГУ и собрал 483 участников из России и Беларуси.
6. В Калининграде прошло первенство СЗФО по пилонному спорту и воздушной акробатике, в котором участвовали 240 спортсменов. Калининградка Дарья Левченкова выиграла золото в сольной программе и в дуэте с Евой Туркиной. В декабре обе спортсменки представят область на первенстве мира в Венгрии. Ещё одно золото региона завоевал Матвей Саяпин в категории 8−9 лет.
7. Калининградский «Локомотив» проиграл на выезде «Заречью-Одинцово» со счётом 3:1 в седьмом туре Суперлиги. Воскресный матч стал дебютом и одновременно прощальной игрой Ирины Воронковой, которая отправляется в чемпионат Китая. Все партии проходили в упорной борьбе, две из них завершились со счётом 29:27, а решающий сет длился рекордную 41 минуту. Лидером «Локо» стала бразильянка Киси, набравшая больше 40 очков. Это второе поражение калининградок подряд, и команда пока остаётся за пределами первой тройки таблицы.
8. В воскресенье, 9 ноября, матч «Балтики» и «Краснодара» в Калининграде завершился ничьей. Сперцян забил первым, Хиль сравнял счёт, а балтийцы во втором тайме несколько раз попадали в перекладину и штангу.