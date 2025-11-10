Восьмой поезд «Иволга 4.0» вышел на Ярославское направление МЖД

«ЦППК вывела на Ярославское направление восьмой современный поезд “Иволга 4.0” после обязательных пусконаладочных работ и тестовых поездок. Еще семь составов этой модели поступит до конца декабря», — говорится в сообщении.
Как уточняется, обновление подвижного состава на Ярославском направлении МЖД в 2025 году включает в себя 15 поездов «Иволга 4.0». Пока на маршрут выходит один новый поезд, с завода в депо прибывает следующий состав, где специалисты ЦППК и завода-изготовителя проверяют его по 70 параметрам. Они испытывают тормозные и климатические системы, связь «пассажир — машинист», проверяют другое бортовое оборудование и убеждаются в готовности состава работать в любых погодных условиях.
Отмечается, что «Иволга 4.0» — самое новое поколение поездов. Ее можно отличить по мятным и ежевичным цветам поручней и подголовников кресел. Составы этой серии начали работать на третьем и четвертом маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) в 2024 году. В конце июня 2025 года они начали перевозить пассажиров по самому востребованному пригородному направлению в России — Ярославскому.
ЦППК обновляет поезда Ярославского направления МЖД совместно со столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и РЖД. Всего до 2030 года сюда будет поставлено 92 поезда, а средний возраст составов после завершения обновления сократится более чем впятеро — с 17 лет до 3,5 года.