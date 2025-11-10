Восьмой поезд «Иволга 4.0» вышел на Ярославское направление МЖД

Как уточняется, обновление подвижного состава на Ярославском направлении МЖД в 2025 году включает в себя 15 поездов «Иволга 4.0». Пока на маршрут выходит один новый поезд, с завода в депо прибывает следующий состав, где специалисты ЦППК и завода-изготовителя проверяют его по 70 параметрам. Они испытывают тормозные и климатические системы, связь «пассажир — машинист», проверяют другое бортовое оборудование и убеждаются в готовности состава работать в любых погодных условиях.