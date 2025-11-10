В России подготовили первых специалистов по передовым мРНК-технологиям

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Сеченовском университете первые выпускники получили квалификацию специалистов по передовым мРНК-технологиям.
«В Сеченовском университете завершилось обучение первого потока инновационной образовательной программы по мРНК-технологиям. Курс, ориентированный на ученых-разработчиков и врачей, направлен на подготовку кадров для нового Научно-технологического центра развития мРНК-технологий, созданного по поручению президента и правительства России. По итогам курса первые 45 выпускников получили квалификацию для работы с перспективной технологией», — рассказала пресс-служба вуза.
Программу первого в России образовательного курса по мРНК-технологиям разработали ученые кафедры медицинской генетики и постгеномных технологий Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета совместно с представителями Центра развития мРНК-технологий, в том числе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Создание Центра развития мРНК-технологий правительство утвердило в начале февраля. Он займется разработкой и производством инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики различных заболеваний, в том числе тяжелых. В центр вошли 17 научных организаций.