В России подготовили первых специалистов по передовым мРНК-технологиям

Первых ученых по передовым мРНК-технологиям обучили в Сеченовском университете.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Сеченовском университете первые выпускники получили квалификацию специалистов по передовым мРНК-технологиям.

«В Сеченовском университете завершилось обучение первого потока инновационной образовательной программы по мРНК-технологиям. Курс, ориентированный на ученых-разработчиков и врачей, направлен на подготовку кадров для нового Научно-технологического центра развития мРНК-технологий, созданного по поручению президента и правительства России. По итогам курса первые 45 выпускников получили квалификацию для работы с перспективной технологией», — рассказала пресс-служба вуза.

Программу первого в России образовательного курса по мРНК-технологиям разработали ученые кафедры медицинской генетики и постгеномных технологий Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета совместно с представителями Центра развития мРНК-технологий, в том числе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Создание Центра развития мРНК-технологий правительство утвердило в начале февраля. Он займется разработкой и производством инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики различных заболеваний, в том числе тяжелых. В центр вошли 17 научных организаций.