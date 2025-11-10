В России подготовили первых специалистов по передовым мРНК-технологиям

«В Сеченовском университете завершилось обучение первого потока инновационной образовательной программы по мРНК-технологиям. Курс, ориентированный на ученых-разработчиков и врачей, направлен на подготовку кадров для нового Научно-технологического центра развития мРНК-технологий, созданного по поручению президента и правительства России. По итогам курса первые 45 выпускников получили квалификацию для работы с перспективной технологией», — рассказала пресс-служба вуза.