Белстат сообщил, что продажи поддержанных авто выросли в Беларуси. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
Согласно информации, в период с января по сентябрь 2025 года в стране продали 16 452 подержанных легковых автомобиля. К примеру, за названный период 2024 года было продано 10 498 поддержанных авто.
В Белстате добавили, что новых легковых автомобилей в Беларуси за девять месяцев 2025 года было продано 27 071, а в 2024 году — 20 064.
Тем временем ЕАБР обнародовал причины роста золотовалютных резервов Беларуси.
Ранее пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора.
Кроме того, мы узнали, что произошло после поражения Арины Соболенко от Елены Рыбакиной из Казахстана в финале итогового турнира WTA: «Наверное, я старею».