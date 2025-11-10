В Володарском районе Астраханской области обновят мост

Мост через ерик Ильмаметьев на дороге Астрахань — Марфино в Володарском районе Астраханской области отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Володарского района.
Специалисты полностью заменят пролетные строения, опоры сооружения и асфальт на проезжей части. Параллельно они укрепят дамбы и установят ограждение. Завершить работы планируют в следующем году.
«Обновленный современный мост обеспечит бесперебойное и безопасное движение транспорта по дороге от областного центра — Астрахани до села Марфино», — добавили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.