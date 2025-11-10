Умерла известная в Иркутске писатель Маргарита Райхбаум.

Женщина родилась в Рыбинске Ярославской области, но именно Иркутск стал городом её детства и главным героем её творчества. Маргарита Евгеньевна успела представить свою книгу иркутским читателям. В её воспоминаниях, охватывающих предвоенные, военные и послевоенные годы, оживает история города, его архитектура и повседневная жизнь нескольких поколений сибиряков.