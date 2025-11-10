Ричмонд
Умерла известная в Иркутске писатель Маргарита Райхбаум

На 90 году жизни умерла иркутский писатель Маргарита Райхбаум.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Умерла известная в Иркутске писатель Маргарита Райхбаум, создательница любимой многими читателями книги «Моё иркутское детство».

Умерла известная в Иркутске писатель Маргарита Райхбаум.

Женщина родилась в Рыбинске Ярославской области, но именно Иркутск стал городом её детства и главным героем её творчества. Маргарита Евгеньевна успела представить свою книгу иркутским читателям. В её воспоминаниях, охватывающих предвоенные, военные и послевоенные годы, оживает история города, его архитектура и повседневная жизнь нескольких поколений сибиряков.

Умерла известная в Иркутске писатель Маргарита Райхбаум на 90-м году жизни. Прощание с писательницей состоится 13 ноября, в 11:00 в Свято-Троицком храме по адресу: ул. 5 Армии, 8.

